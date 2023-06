Entretien Saïed - Macron : la version de l’Elysée

La présidence de la République française a publié un communiqué, dimanche 4 juin 2023, pour revenir sur l’entretien téléphonique qui avait eu lieu, entre Emmanuel Macron et le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, samedi 3 mai 2023. Une version un peu différente de celle publiée par la présidence de la République tunisienne.

Le communiqué de l’Elysée indique que “les deux chefs d’État ont évoqué la situation économique en Tunisie. Le président de la République a rappelé à son homologue qu’il pouvait compter sur l’appui de la France dans les discussions en cours avec le Fonds monétaire international. Il a, par ailleurs, réaffirmé que la France soutiendrait la Tunisie dans la mise en œuvre des réformes qu’elle décidera. Les deux chefs d’État ont également évoqué les autres aspects de la situation intérieure du pays.

Les deux présidents ont ensuite abordé les difficultés liées à la situation migratoire. Le président de la République a souligné la nécessité de renforcer la coopération migratoire et a réaffirmé son souhait de soutenir la Tunisie, en lien avec ses partenaires européens, afin de trouver des solutions rapides et pérennes pour faire face aux défis communs dans ce domaine.

Enfin, le président de la République s’est réjoui de la participation du président Kaïs Saïed au Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, qui se tiendra à Paris les 22 et 23 juin prochains. Ce Sommet a pour objectif qu'aucun pays n'ait à choisir entre lutter contre la pauvreté, et agir pour le climat et la nature ; et que les conditions d'une transition juste soient accessibles à tous”.





S.H