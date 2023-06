Météo Tunisie : les pluies continuent durant la journée

L’Institut national de la météorologie (INM) a indiqué, dimanche 4 juin 2023, que des pluies éparses et orageuses, parfois denses, seraient enregistrées sur les régions du nord et du centre.





Des chutes de grêles seront également enregistrées sur des endroits limités et concerneront progressivement les délégations de l'est.





L’INM indique que les températures maximales vont varier entre 28 et 34 degrés et pourraient atteindre les 40 degrés à El Borma et Borj El Khadra.





La mer sera généralement très agitée à l'est du pays et le vent sera fort près des cotes est et sud provoquant des tourbillons de sable.





S.H