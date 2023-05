Deep Confessions Podcast : coup de projecteur sur la santé mentale

Un nouveau produit fait son entrée sur la scène médiatique tunisienne : Deep Confessions, un podcast dédié à la santé mentale. Ce projet initié par Nawel Bizid avec l'appui du média en ligne THD.tn, se veut un canal de communication pour les experts, médecins et autres professionnels de la santé mentale, mais aussi pour les personnes qui souhaitent partager leurs expériences ou celles de leurs proches.

« En plus de l'aspect thérapeutique, cet espace médiatique servira de conseil et d'orientation pour atténuer l'impact des facteurs externes et internes sur l'état mental des auditeurs, et débattre des moyens de surmonter les pressions qui les entourent », explique la créatrice du podcast soulignant que la santé mentale est négligée en Tunisie.

Les efforts de sensibilisation autour de la santé mentale restent minimes en comparaison avec l’ampleur du phénomène. Selon les résultats de l’enquête Tunisian Health Examination Survey menée par le ministère de la Santé en 2016, la prévalence de la dépression connue était de 4,7% [4,2-5,3] chez la population tunisienne âgée de 15 ans et plus soit 5,4% [4,6-6,2] des femmes et 4,0% [3,3-4,8] des hommes. Ce taux était plus élevé chez les sujets âgés entre 40 et 49 ans (6,1% [4,9-7,4]) et dans la région du Nord-Est (6,8% [5,4-8,3]).

L’enquête indique, également, que la fréquence des idées suicidaires chez la population ayant des troubles dépressifs (déprimés connus et sujets présentant un ou plusieurs signes de dépression à l’interrogatoire) était de 10,1% (9,1% [6,8-11,5] chez les hommes et 10,6% [9,0-12,3] chez les femmes).

« L'idée a été bien accueillie et encouragée par des amis qui ont exprimé leur intérêt pour la santé mentale, notamment Walid Neffati, propriétaire du site THD, qui a offert gratuitement le support technique pour l'enregistrement, le tournage et la post-production, en attendant de trouver d'autres soutiens et sponsors », précise Nawal Bizid.

Six épisodes ont déjà été enregistrés avec un panel d’invités de la scène culturelle tels que les rappeurs Vipa et 4lfa ou encore l’acteur Marwan El Ariane. Le premier épisode sera diffusé mardi 30 mai à partir de 20h30 sur toutes les plateformes : YouTube, Facebook, Instagram…

Le podcast est disponible via ce lien : https://linktr.ee/deepconfessionspodcast

N.J.