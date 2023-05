Le ministre britannique de l'Immigration en visite en Tunisie

Imprimer

Le ministre britannique de l'Immigration, Robert Jenrick, entame aujourd'hui, lundi 29 mai 2023, une tournée de cinq jours en Afrique et en Europe, comprenant des visites en Tunisie et en Algérie. Il offrira, lors de cette visite, « tous les atouts » de l'État britannique pour aider à démanteler les réseaux de passeurs et traiter le phénomène à la source, indique un article paru, aujourd'hui, dans le Daily Mail.

La police britannique compte aider les pays africains à démanteler les bandes de passeurs dans le but d'empêcher les migrants de venir en Europe, selon la même source.

Le journal précise que la National Crime Agency travaillera avec la Tunisie et l'Algérie pour démanteler les réseaux de passeurs et empêcher une vague attendue de centaines de milliers de migrants quittant l'Afrique du Nord cet été.

M.B.Z