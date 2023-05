Bouzouzia appelle à un remaniement et accorde au gouvernement actuel une note de moins cinq sur dix

Le député et membre du bloc « La ligne nationale souveraine », Ali Bouzouzia a indiqué qu’il faisait l’objet de poursuites judiciaires pour atteinte à autrui à travers les réseaux sociaux. Elles ont été engagées suite à une plainte déposée par le PDG de la Régie nationale des tabacs et allumettes (RNTA).

Invité le 29 mai 2023 à « La Matinale » de Malek Khaldi sur Shems FM, Ali Bouzouzia a affirmé que l’affaire était liée à des mouvements sociaux. Il a considéré qu’il n’avait pas commis de crimes. Il défendait les personnes en situation de handicap qui allaient bénéficier d’une autorisation de vente au sein des supermarchés. « Je me suis présenté devant la justice… Je voulais mettre fin à ce sujet… Je n’avais pas d’intentions criminelles… J’ai défendu une catégorie marginalisée… Le verdict sera prononcé le 8 juin », a-t-il dit.

Ali Bouzouzia a assuré ne pas avoir fait valoir son immunité parlementaire. Il s’est présenté en tant que simple citoyen tunisien. Il a affirmé être prêt à faire face à toutes les hypothèses possibles. Il a expliqué avoir l’habitude de faire l’objet de poursuites judiciaires du temps de Ben Ali. Il a rappelé qu’il faisait partie de l’Union générale des étudiants de Tunisie. Il a conscience des conséquences de la lutte pour les droits et les libertés.

Le député a précisé que la finalisation de la création des structures de l’assemblée des représentants du peuple (ARP) a, seulement, eu lieu la semaine dernière. Il a indiqué que ses collègues étaient attachés à servir la Tunisie et les intérêts des Tunisiens. Pour ce qui est des revendications des habitants de Douar Hicher, circonscription qu’il représente à l’ARP, M. Bouzouzia a réitéré son attachement à celles-ci et a indiqué que leurs réalisations étaient tributaires de la volonté du gouvernement.

« Durant les prochains jours, la relation entre l’ARP et le pouvoir exécutif deviendra claire. Si la relation est bonne, les choses se dérouleront correctement. Si la relation est tendue, les choses se dérouleront mal… Dans le passé, le ministre ou le gouvernement accordait de l’importance au parlement. Aujourd’hui, nous pouvons faire face à un m’en-foutisme de leur part… Nous ne pourrons pas avancer en cas de blocage… Je désire faire parvenir ce message au Président (Kaïs Saïed), à la cheffe du gouvernement (Najla Bouden) et aux ministres… J’octroie une note de moins de cinq sur dix à ce gouvernement… Le gouvernement se limite à appliquer les instructions du président… J’appelle à un remaniement ministériel… Je souhaite que le parlement participe à ce remaniement », a-t-il ajouté.

Ali Bouzouzia a considéré que l’élu jouait le rôle d’intermédiaire entre les citoyens de sa circonscription et le gouvernement. Il a mis l’accent sur l’importance de la collaboration entre le parlement et les ministres. Ceci permettra de faire avancer les choses.

Le député a indiqué que le bloc « La ligne nationale souveraine » sera intransigeant sur les questions touchant à la souveraineté de la Tunisie, à la situation socio-économique et aux libertés. Il a expliqué que les élus étaient occupés par la création des structures internes du parlement. Au cours des prochains jours, un tri sera réalisé. Il permettra de distinguer ceux cherchant à défendre les libertés et ceux soutenant la dictature et hostiles à la liberté de la presse.

« Le gouvernement actuel a ses avantages et ses inconvénients. Nous n'avons pas un gouvernement socialiste. La majorité des membres de « La ligne nationale souveraine » refusent la privatisation du secteur public… Nous ne sommes pas favorables à la levée des compensations… Nous ne pouvons pas avoir une orientation libérale », a-t-il déclaré.

Interrogé sur les priorités de la commission de la santé et des affaires sociales dont il est le vice-président, Ali Bouzouzia a indiqué qu’elles porteront sur les familles à faible revenu et les personnes en situation de handicap. Il a évoqué la possibilité de proposer une loi renforçant le sentiment d’appartenance des personnes en situation de handicap. Il a estimé que la transformation du système de compensation en transfert direct était difficile à réaliser. Pour lui, même une personne avec un salaire de deux mille dinars a besoin de compensations.

« La question de la responsabilité médicale fera l’objet de débats avec des experts… Plusieurs personnes victimes d’accidents au sein des hôpitaux n’obtiennent pas gain de cause. Nous voulons que chaque personne soit tenue responsable de ses actes… Pour faire passer une loi, il faut une majorité parlementaire. Ce n’est pas facile à réaliser… Nous servons les Tunisiens », a-t-il expliqué.

Ali Bouzouzia a appelé le président de la République, Kaïs Saïed, à étudier sérieusement l’initiative de sauvetage lancée par l’UGTT, l’Onat, le FTDES et la LTDH. Il a considéré que la centrale syndicale était l’un des piliers de la Tunisie. Aborder la relation avec l’UGTT comme étant un rapport vertical est erroné, selon lui. Il a mis l’accent sur l’importance d’aborder une approche prenant en considération les composantes de la société civile et des organisations nationales.

Le député a considéré que tous les Tunisiens, y compris les opposants, formaient une seule famille. Prendre des décisions de façon unilatérale n’est pas judicieux. Il a souligné l’importance du dialogue. Un ministre défaillant, selon lui, doit être remplacé. La nomination des membres du gouvernement ne doit pas se limiter aux dispositions de la constitution. Il a considéré que la Russie et la Corée du nord étaient des pays développés, car ils adoptaient un système basé sur le dialogue. Il a considéré que la Corée du nord disposait d’une force militaire considérable.





