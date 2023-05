Météo : pluies et orages au nord et au centre du pays

L’Institut national de Météorologie (INM) a indiqué que des orages seront enregistrés, lundi 29 mai 2023, au nord et au centre du pays. Il peut s’agir de fortes pluies dans l’extrémité nord-ouest du pays. Le ciel sera dégagé au sud du pays.





Dans un communiqué publié à la même date, l’INM a évoqué des vents forts proches des zones côtières et au sud où ils causeront des tourbillons de sable. La mer sera agitée, voire très agitée. La variation des températures enregistrées sera de seize à 21 degrés au nord et au sahel et de 23 à 28 degrés dans le reste du territoire. Elles pourraient atteindre les 33 degrés au sud-ouest et 37 degrés à l’extrémité sud du pays.





S.G