Grève ouverte des cadres et agents de la santé

Le secrétaire général de la Coordination nationale tunisienne des cadres et des agents de santé, Chokri Mabrouki a annoncé, dimanche 28 mai 2023 que les cadres et les agents de la santé devraient observer une grève ouverte et un sit-in d’une semaine au siège du ministère à partir du lundi 29 mai 2023.





Chokri Mabrouki déclare que ce mouvement de protestation sera traduit par la suspension des services des consultations externes et complémentaires dans tous les établissements hospitaliers. Il ajoute que le pouvoir manipulait les droits des cadres de la santé et de leurs employés.





La Coordination nationale tunisienne des cadres et des agents de santé revendique l'adoption d'un statut de base pour tous les professionnels du secteur et le recrutement des aides soignants qui sont touchés par le chômage.





S.H