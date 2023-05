Levée du sit-in d’El Mdhilla après trois ans de blocage

Les ouvriers de chantiers de l’usine d’El Mdhilla pour la fabrication des engrais chimiques au gouvernorat de Gafsa ont décidé de lever leur sit-in qui durait depuis plus de trois ans à la suite d’une série de séances de dialogue avec les autorités régionales, ce qui permettra d’achever la construction de cette usine et son entrée en production.





Le gouverneur de Gafsa a indiqué dans une déclaration à l’agence Tap, dimanche 28 mai 2023, qu’une série de dialogues et de concertations avait eu lieu entre les autorités régionales et un groupe de sit-inneurs, aboutissant à la conclusion d’un accord et à la levée du sit-in.





Il ajoute que la direction du groupe chimique adressera une correspondance aux entrepreneurs tunisiens et étrangers concernés pour les informer des derniers développements, et qu’il leur est possible de reprendre les travaux après la levée du sit-in.





S.H