Zouhaier Maghzaoui : Echaâb présentera une proposition de loi sur l’indépendance de la BCT

Imprimer

Le secrétaire général du mouvement Echaâb, Zouhaier Maghzaoui, a affirmé, samedi 27 mai 2023, que l’appui de son parti à l’entreprise juilletiste du président de la République, Kaïs Saïed, restait tributaire de l’évolution du processus du 25-Juillet, de l’intérêt que porterait le chef de l’État au dossier économique et social, et de la non-violation des libertés publiques et individuelles.

Dans une déclaration accordée à la Tap en marge de la conférence annuelle du parti, le dirigeant a affirmé que cette rencontre permettrait au mouvement Echaâb d’évaluer la progression du processus et de prendre position vis-à-vis du 25-Juillet ; cette entreprise étant encore considérée comme « une opportunité » par le parti en dépit de ses réticences.

Le mouvement Echaâb a émis, dans ce sens, des réserves sur l’approche unilatérale adoptée par le président de la République qui ne s’est pas, par ailleurs, penché sur les priorités économiques et sociales. Zouhaier Maghzaoui a, également, évoqué « le rétablissement de certaines pratiques policières ».

Notant sa surprise face aux déclarations du président de la République lors de sa rencontre avec le président de l’assemblée des représentants du peuple, le secrétaire général du mouvement Echaâb a appelé les députés à préserver leur indépendance. Il a noté, dans ce sens, que le législatif était entre les mains des représentants du peuple conformément à la constitution.

Il a annoncé, dans ce même contexte, que son parti présenterait plusieurs propositions de loi dont un en lien avec le secteur des médias compte tenu de la polémique autour du décret 54, et un autre sur l’indépendance de la Banque centrale. Il a ajouté, à ce sujet, que la souveraineté nationale ne pourrait se réaliser qu’en travaillant sur plusieurs dossiers; celui de l’indépendance de la BCT, en premier.

N.J