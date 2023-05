La Tunisie reconduit la candidature du juriste Haykel Ben Mahfoudh à la Cour pénale internationale

Imprimer

Le juriste Haykel Ben Mahfoudh est le candidat de la Tunisie au poste de juge à la Cour pénale internationale (CPI) pour la période 2024-2033, a annoncé, samedi 27 mai 2023, le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les élections se tiendront à New York, en décembre 2023, dans le cadre des travaux de la 22e session de la Conférence des États parties au Statut de Rome.

En 2020, la Tunisie avait, également, présenté Haykel Ben Mahfoudh comme candidat du pays à la Cour pénale internationale.

Selon le curriculum vitae présenté, alors, avec le dossier de candidature, « Haykel Ben Mahfoudh est un juriste et a le plus haut grade professoral (Professeur de l’enseignement supérieur) au sein du système universitaire tunisien. Son expérience académique s’étale sur plus de 25 ans de carrière dans plusieurs postes de responsabilités scientifiques, de recherche et d’encadrement. II a notamment dirigé le Laboratoire de recherche en droit international et européen et relations Maghreb-Europe (LR-DIERME). Au cours de son mandat à la tête du Laboratoire il a publié plusieurs ouvrages et articles de recherche de référence dans les domaines de la sécurité, des conflits armes et des droits de l’homme. II a le garde Docteur en droit international humanitaire (DIH) de l’Université de Carthage. Le sujet de sa thèse de doctorat a porté sur : « La protection de l’environnement en période de conflits armes » (…) II intervient régulièrement en tant que conférencier et professeur visiteur dans les colloques et séminaires nationaux et internationaux sur des sujets lies au fonctionnement de la CPI et son droit applicable (…) Il est également consultant international, reconnu pour ses compétences dans des domaines qui sont connexes au travail judicaire de la Cour, en particulier : la gouvernance sécuritaire, les réformes constitutionnelles, la réforme de la justice et de la police et les droits de l’homme. II fait partie de plusieurs réseaux d’experts internationaux et régionaux, notamment l’UNDP ExpRes Roster, l’Organisation des Nations unies, International IDEA et le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité – DCAF ».

Haykel Ben Mahfoudh a été nommé directeur de la mission universitaire de Tunisie en Amérique du Nord en 2022 avec pour mission la promotion de la coopération entre les universités tunisiennes et celles du Canada et des États-Unis d’Amériques, et l’appui des étudiants tunisiens qui y sont scolarisés.

N.J