Ministère du Commerce : les prix des fruits et légumes en baisse

Le directeur de l'Observatoire national de l'offre et des prix au ministère du Commerce, Ramzi Trabelsi, a annoncé, samedi 27 mai 2023, que les prix des fruits et légumes étaient en baisse en comparaison avec la semaine dernière.

Dans une intervention sur les ondes de la Radio nationale, il a précisé au micro de Anis Harzi, que le marché de gros de Bir El Kassâa avait été approvisionné en fruits, légumes, poissons et viandes. Selon ses dires, le marché de gros dispose de 600 tonnes de légumes et 350 tonnes de fruits. En tout, mille tonnes de produits alimentaires ont été distribués.

Ramzi Trabelsi a indiqué que les prix des tomates avaient baissé de 15%, les poivrons de 14% et les piments de 2% et ce en comparaison avec les prix la semaine dernière. Pour les fruits, il a annoncé que le prix des pêches avait chuté de 5%, le melon de 20% et les pastèques de 8%.

N.J.