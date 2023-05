La députée américaine Ilhan Omar préoccupée par les restrictions aux libertés en Tunisie

La congresswoman Ilhan Omar a exprimé sa préoccupation face à ce qu’elle a qualifié de restrictions aux libertés en Tunisie, lors d’une rencontre avec l’ambassadrice de Tunisie à Washington, Hanène Tajouri Bessassi, le 25 mai 2023.

« La congresswoman et l’ambassadrice ont eu une discussion franche sur les difficultés auxquelles est confrontée la démocratie tunisienne », lit-on dans un bref communiqué publié sur le site web de la députée américaine.

La politicienne est « inquiète des restrictions imposées à la liberté de réunion et d'expression des partis de l’opposition, ainsi que des cas de Rached Ghannouchi, Said Ferjani et d'autres prisonniers politiques », ajoute le communiqué.

Ilhan Omar et Hanène Tajouri Bessassi ont, selon la même source, discuté de la situation économique de la Tunisie et de l'impact de « l'invasion russe de l'Ukraine » sur l'approvisionnement en produits alimentaires de la Tunisie.

Le chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a été condamné, le 15 mai 2023, à un an de prison par contumace, ainsi qu’à verser une amende de mille dinars pour avoir qualifié les sécuritaires de « Taghout ». Il a, toutefois, été arrêté dans le cadre d’une autre affaire après une allocution prononcée durant une rencontre ramadanesque tenue le 15 avril 2023 par le Front de salut national. Celle-ci avait été diffusée et relayée sur les réseaux sociaux. Il est accusé de complot contre la sûreté nationale et d'attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d'inciter les gens à s'armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre.

Le dirigeant nahdhaoui, Said Ferjani, est en détention dans le cadre des investigations sur l’affaire dite Instalingo. Celle-ci a éclaté en septembre 2021 quand sept personnes employées par une société de production située à Kalâa El Kobra dans le gouvernorat de Sousse ont été arrêtées sur fond de suspicions d’atteinte à la sûreté de l’État. Plusieurs autres figures nationales ont été citées telles que Rached Ghannouchi, l’ancien conseiller auprès du la présidence du gouvernement et leader nahdhaoui, Adel Daâdaâ, ou encore l’ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur, Mohamed Ali Aroui.

N.J.