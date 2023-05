Saïed : le pouvoir n’appartient pas à ceux qui prétendent représenter le peuple

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, vendredi 26 mai 2023, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden et la ministre de la Justice, Leila Jaffel.

Un communiqué, publié vers une heure du matin, indique que le Président a souligné la nécessité de poursuivre, « dans le respect de la loi », tous ceux qui ont porté atteinte à la nation et au peuple.

Le chef de l’État a également insisté sur la nécessité de « la neutralité de l’administration pour qu’elle ne soit pas un outil au service d’aucune partie ». Kaïs Saïed a ajouté que « le pouvoir et la souveraineté sont entre les mains du peuple tunisien ».

Reprenant des propos du leader historique de l’UGTT, Farhat Hached, le Président a précisé que « le pouvoir et la souveraineté n’appartiennent pas à ceux qui prétendent représenter le peuple, alors que leur seul désir n’est autre que le pouvoir et son apparat factice ». Kaïs Saïed a exprimé le regret que ces paroles de Hached soient toujours une réalité de nos jours. Il a aussi cité les vers d’un poète irakien qui évoquent la dualité et l’hypocrisie de certains : فلا يخدعنك هتاف القوم بالوطن، فالقوم في السرّ غير القوم في العلن

I.L