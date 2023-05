Kamel Feki commémore la Bataille de Remada

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, s’est rendu, ce jeudi 25 mai 2023, dans le gouvernorat de Tataouine, pour assister à la commémoration du soixante-cinquième anniversaire de la bataille de Remada.

Le ministre a déposé une gerbe de fleurs et récité la Fatiha en hommage aux martyrs, en présence d’un certain nombre d’anciens combattants, des familles des martyrs et divers cadres et responsables de la région.

Kamel Feki a souligné, à cette occasion, que la bataille de Remada demeurera éternelle, considérant qu'il s'agit de l'une des étapes marquantes du mouvement de libération nationale.

Il a, ensuite, inauguré le poste frontalier de la Garde nationale à Moghni Remada, et a pu observer les conditions de travail des unités frontalières les appelant à poursuivre leurs efforts pour faire face aux divers crimes et prévenir les actes terroristes et la contrebande.

M.B.Z