Kaïs Saïed évoque l’élaboration d'un projet de mouvement judiciaire

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mardi 23 mai 2023, le président du Conseil supérieur provisoire de la magistrature, Moncef Kchaou, au palais de Carthage.





Le président de la République a réaffirmé son attachement à "l'indépendance de la justice et au rôle qui incombe aux juges dans l'instauration de la justice, sans laquelle rien ne peut être établi". Il a également souligné que "la justice est le garant des droits et des libertés".

Le chef de l'État a souligné la nécessité d’encadrer les jeunes magistrats afin d'éviter tout dépassement volontaire ou non volontaire, car "l'injustice et les mesures préventives doivent être justifiées objectivement, comme lorsqu'il y a une suspicion de fuite ou qu'une personne représente une menace pour l’ordre général".

Le président de la République a abordé la compétence disciplinaire du Conseil supérieur provisoire de la magistrature afin de s'assurer que "seuls les juges intègres et impartiaux soient en poste".







Il a, également été question de combler les postes vacants et d'élaborer un projet de mouvement judiciaire conformément aux dispositions de la constitution. "En effet, les jugements sont rendus au nom du peuple et il est nécessaire de réviser un certain nombre de lois afin qu’elles expriment sa volonté", a-t-il souligné.





S.H