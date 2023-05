Kaïs Saïed : nous ne pouvons surmonter ces situations qu'en comptant sur nous-mêmes

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu mardi 23 mai 2023, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, au palais de Carthage. Au cours de cette réunion, plusieurs questions ont été abordées, notamment les équilibres financiers de l'État.





Le président de la République a réaffirmé la nécessité d'une coordination entre les différentes institutions de l'État, "car la Tunisie est un pays uni et unique avec une politique commune à laquelle tout le monde doit adhérer".

Le président de la République a également souligné qu'il était essentiel que "ceux qui assument des responsabilités soient des exemples de discipline, d'austérité, de modestie, et de n’être qu’au service de la nation".





Le président de la République assure que "les solutions sont entre nos mains et que nous ne pouvons surmonter ces situations qu'en comptant sur nous-mêmes et sur nos propres capacités".

Il ajoute : "La Tunisie rencontre de nombreuses difficultés, mais elle regorge également de nombreux atouts, dont l'un des plus importants est sa richesse humaine. Il suffit de concevoir de nouveaux mécanismes pour nous lancer tous ensemble dans la réalisation de la volonté du peuple, pour retrouver la dignité, l'honneur et passer de la frustration et du désespoir à l'espoir et à la sérénité".





S.H