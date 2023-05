Tunisie météo : temps nuageux dans la plupart des régions

L'Institut national de la météorologie (INM) indique, mardi 23 mai 2023, que le temps sera nuageux dans la plupart des régions au cours de cette nuit.

Les températures devraient varier entre 15 et 19 degrés dans le nord et le centre, entre 19 et 23 degrés dans le sud, et jusqu'à 26 degrés dans les régions de Borma et Borj El Khadra.





L’intensité du vent nécessite de la vigilance près des côtes et dans le sud, où des tourbillons de sable locaux peuvent se produire.

Les bulletins d'avertissement restent en vigueur pour la navigation et la pêche en mer, et la mer sera agitée dans le golfe de Gabès.





S.H