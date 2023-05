Migration irrégulière : l’Italie appelle à un « Plan Marshall » pour le développement de l’Afrique

En visite, le 22 mai 2023, à Tunis, Alessandro Battilocchio, chef du service de l'immigration de Forza Italia et chef du groupe d'amitié interparlementaire Italie-Tunisie, a affirmé que l’Italie appelle à mettre en place un « Plan Marshall » pour « créer les conditions du développement de toute l'Afrique ».

Selon une déclaration accordée à l’agence Nova, le parlementaire italien a précisé que le plan, qui devrait être sous l'égide de la Commission européenne doit poursuivre deux objectifs, la création du développement dans les pays d'origine et de transit des flux migratoires illégaux et la défense des intérêts de l’Europe dans la région.

Évoquant le phénomène de migration intensive, il a souligné que la défense des frontières extérieures doit être envisagée selon une stratégie globale traitant le problème « à la racine et à long terme ».

« Il est clair qu'une stratégie d'envergure est nécessaire, tant du point de vue du contrôle des frontières que des relations bilatérales avec les pays d'origine et de transit (…) l'Italie appelle à une plus grande implication de l'Union européenne (…) Il est impossible de penser laisser le contrôle des frontières extérieures et la gestion des flux migratoires sur les épaules des États frontaliers, c'est une question qui, pour avoir une réponse efficace, doit nécessairement un cadre communautaire et c’est pourquoi l’Italie continue de demander un « Plan Marshall » pour créer les conditions du développement de toute l'Afrique », a conclu le parlementaire.

M.B.Z