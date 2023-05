Dhafer Sghiri appelle les Tunisiens à suivre les travaux de l'ARP

Imprimer





Le porte-parole du Bloc national indépendant, Dhafer Sghiri a indiqué que ce bloc a été formé suite à plusieurs échanges entre les élus. Ce qui les unit est une liste de projets de loi de nature économique et sociale qu’ils considèrent comme prioritaires.

Invité le 23 mai 2023 à « Expresso » de Wassim Ben Larbi sur Express FM, Dhafer Sghiri a indiqué que le bloc œuvrera pour la lutte contre la corruption. Il a considéré que l’appartenance d’une partie des membres du bloc, dans le passé, à des conseils municipaux était ce qui les distinguait des autres blocs.

« Le bloc est diversifié. Il représente plusieurs régions de la République. Nous ne sommes pas présents dans une ou deux zones. Le bloc a du potentiel. Il compte un élu représentant une circonscription de l’étranger. Je pense qu’il jouera un rôle important… Nous serons indépendants dans notre prise de décision », a-t-il ajouté.





Dhafer Sghiri a indiqué que les membres des commissions parlementaires seront élus au sein de l’assemblée des représentants du peuple (ARP). Par la suite, chaque commission élira son bureau qui compte le président et le rapporteur. Il a indiqué que l’élu Abdeljalil Heni sera proposé par le bloc au poste de vice-président de la commission des finances. Le député a expliqué que les membres du bloc se sont concertés au sujet des possibles candidatures. Ceci a eu lieu en fonction des profils.

« Les ententes sont voulues et appréciées au sein de l’assemblée afin d’avancer rapidement. C’est à cela que servent les blocs. Ils existent afin de ne pas entamer à chaque loi et chaque sujet des échanges avec 161 députés. Avoir des blocs permet de convoquer leurs présidents et de s’entretenir avec eux ou de les laisser trouver un accord entre eux », a-t-il poursuivi.

Dhafer Sghiri a estimé qu’il était difficile de finaliser l’élection des membres des treize commissions parlementaires en une seule journée. Une plénière, dédiée à ce sujet, débutera le mardi 23 mai 2023 à 10h. Il a rappelé que les plénières étaient diffusées en direct et a appelé les Tunisiens à visionner la transmission en direct. Il a estimé que les travaux de l’ARP n’étaient pas suivis en raison du manque d’animation et de dérapage. Il a considéré que l’octroi des prérogatives de nomination et de limogeage des membres du gouvernement à la présidence de la République facilitera le travail du parlement.

Pour ce qui est des priorités, Dhafer Sghiri a évoqué la question du Conseil national des régions et des districts. Il a souligné l’importance de sa mise en place. Il est, également, revenu sur la création de nouveaux conseils municipaux. Le député a considéré que ces structures devaient résulter d’élections locales. « Il y a la Cour constitutionnelle. Il s’agit de l’arbitre. Rien ne peut fonctionner sans arbitre. Les anciens régimes et ce qui existait avant le 25 juillet 2021 étaient caractérisés par l’absence d’une cour constitutionnelle… On n’a pas voulu la créer pour des raisons connues… Nous connaissons d’avance la composition de cette cour… Peut-être que le projet de loi a été présenté à l’assemblée. Nous en avons reçu plusieurs », a-t-il dit.





Dhafer Sghiri a considéré que certains accords de prêts étaient prioritaires. Ils doivent être adoptés par l’ARP. Il a, également, évoqué la question de l’application de certaines lois déjà votées. Il a cité l’exemple du Crowdfunding, de l’économie sociale et solidaire et de la responsabilité sociétale des entreprises. « L’assemblée des représentants du peuple doit prendre rapidement ces décisions. Des décisions fermes. Le financement de l’économie, l’incitation de jeunes à investir, le code des investissements ou encore la loi de change, honnêtement, il existe plusieurs sujets à aborder. Si on m’interroge sur les priorités, je dirai qu’il s’agit des questions institutionnelles, mais, parallèlement, les projets économiques et sociaux », a-t-il déclaré.

Le député a indiqué que son bloc soutenait la Tunisie et le processus entamé depuis le 25 juillet. Il a assuré que son bloc ne soutiendra pas les projets de loi nuisant à la Tunisie. Il a considéré que l’identification de l’opposition au sein de l’ARP se fera à l’occasion de l’adoption de la loi de finances 2024.

Par ailleurs, Dhafer Sghiri a considéré que ni l'État ni la présidence de la République ne s'opposaient à la liberté des médias ou d'expression. Il est revenu sur la déclaration du chef de l'État, Kaïs Saïed, au sujet de l'arrestation de jeunes ayant publié une chanson satirique. Il a indiqué que ce genre de situation était le fruit de lois devant être révisées par l'ARP. Il a considéré que la liberté d'expression était une ligne rouge à ne pas franchir.





S.G