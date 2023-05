Elyes Gharbi et Haythem El Mekki, pénurie du pain, levée du blocage des notes… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 22 mai 2023.

Elyes Gharbi et Haythem El Mekki maintenus en liberté

Les journalistes de Mosaïque Fm, Haythem El Mekki et Elyes Gharbi ont été maintenus en liberté, lundi 22 mai 2023. Ils ont été interrogés lors de leur comparution devant la brigade criminelle à El Gorjani, suite à une plainte déposée mercredi dernier par un syndicat sécuritaire. Bien que leur interrogatoire ait été achevé depuis quelques heures, Haythem El Mekki et Elyes Gharbi n’avaient pas quitté la caserne d’El Gorjani en attendant que le parquet donne son feu vert pour leur libération…

Kaïs Saïed : le pain du citoyen est une ligne rouge !

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est rendu, lundi 22 mai 2023, à l’Office des céréales, où il a été reçu par le ministre de l’Agriculture, Abelmonem Belati. Le président de la République a indiqué : “Ce qui se passe avec le pain est inacceptable ! Comme nous n’acceptons aucune atteinte à notre souveraineté, le pain et les produits de base du citoyen sont une ligne rouge ! Il y a des cercles et des lobbies qui cherchent à envenimer la situation. Ils sont connus et tous les prétextes sont inadmissibles…

Kalthoum Ben Rejeb : ce n'est pas la famine, il faut arrêter cet empressement pour le pain !

La ministre du Commerce, Kalthoum Ben Rejeb, a indiqué, dans une déclaration accordée, lundi 22 mai 2023, aux médias, que la perturbation enregistrée dans la disponibilité du blé dur sera rectifiée par les quantités qui seront importées. « La farine utilisée pour la fabrication du pain a enregistré un manque, mais qui a été régulé à la fin de la semaine. La perturbation observée était due à la fermeture hebdomadaire de certaines boulangeries et à la surconsommation enregistrée cette dernière période. Nous ne sommes pas en crise de famine et il faut arrêter avec cet empressement ! », a-t-elle ajouté.





Enseignement - Levée du blocage des notes

La commission administrative sectorielle de l’enseignement supérieur a décidé, lundi 22 mai 2023, d’accepter la proposition du ministère de l’Education qui sera traduire par un protocole d’accord qui sera signé demain au siège du ministère. Conformément à cet accord, le blocage des notes sera levé et les conseils de classe seront tenus, selon le secrétaire général adjoint de la centrale syndicale Abdellah Euchi dans une déclaration accordée à Mosaïque Fm.

Les chefs d’État du G7 appellent la Tunisie à parvenir à un accord avec le FMI

Les chefs d’État du G7 réunis à Hiroshima au Japon pour le sommet G7, ont appelé, samedi, la Tunisie à parvenir à un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) et répondre aux aspirations démocratiques du peuple. « Nous réaffirmons notre soutien au maintien de la stabilité et de la prospérité dans les autres régions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord (…) Nous encourageons le gouvernement tunisien à répondre aux aspirations démocratique de sa population, à améliorer la situation économique du pays et à parvenir à un accord avec le FMI »…