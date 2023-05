Un jeune activiste jeté en prison depuis un mois pour un statut Facebook

L'étudiant et jeune activiste de la société civile, Mohamed Zantour, est en détention depuis presque un mois. Arrêté en avril, un mandat de dépôt a été émis à son encontre le 29 avril 2023 en vertu du décret 54, liberticide, et ce pour avoir exprimé son opinion sur les réseaux sociaux.

L’affaire est passée quasi-inaperçue alors que le pays vit au rythme des arrestations depuis février. Plusieurs personnalités politiques, journalistes et militants de la société civile sont dans le collimateur de la justice tunisienne. Deux jeunes étudiants ont, récemment, été placés en détention pour une chanson satirique sur les réseaux sociaux, mais ont été vite libérés dans la foulée d’un discours du président de la République, Kaïs Saïed.

La sœur de Mohamed, Nada Zantour, et ses amis s’activent pour sa libération et mènent une campagne en sa faveur sur la toile. Le jeune homme, connu pour son militantisme au sein de plusieurs associations et organisations de la société civile, a été auditionné pendant deux jours puis placé en détention, selon sa sœur.

N.J.