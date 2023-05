Les chefs d’État du G7 appellent la Tunisie à parvenir à un accord avec le FMI

Les chefs d’État du G7 réunis à Hiroshima au Japon pour le sommet G7, ont appelé, samedi, la Tunisie à parvenir à un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) et répondre aux aspirations démocratiques du peuple.

« Nous réaffirmons notre soutien au maintien de la stabilité et de la prospérité dans les autres régions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord (…) Nous encourageons le gouvernement tunisien à répondre aux aspirations démocratique de sa population, à améliorer la situation économique du pays et à parvenir à un accord avec le FMI », lit-on dans la déclaration finale du sommet publiée le 20 mai 2023.

En octobre 2022, le gouvernement de Najla Bouden a obtenu un accord préliminaire pour un prêt de 1,9 milliard de dollars sur quatre ans. Le dossier de la Tunisie devait être examiné en décembre par le Conseil d’administration du FMI mais a été déprogrammé. Le gouvernement de Najla Bouden affirme que les négociations sont encore en cours alors que le président de la République, Kaïs Saïed, rejette tout accord avec l’institution. Il refuse les diktats du FMI et assure que le pays doit compter uniquement sur ses propres ressources.

N.J