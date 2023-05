Migration, prêt syndiqué, pèlerinage… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 16 mai 2023.

Renvoyer les migrants subsahariens arrivés en Tunisie objet d'un accord entre Piantedosi et Feki

Le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, effectuait hier, lundi 15 mai 2023, une visite en Tunisie où il a rencontré son homologue Kamel Feki et le président de la République, Kaïs Saïed. Selon le journal italien La Repubblica, l’accord conclu avec la Tunisie concerne « le renvoi du plus grand nombre de migrants subsahariens arrivés en Tunisie dans leur pays d'origine pour les empêcher d'embarquer pour tenter la traversée vers l'Europe avec notamment une formule de rapatriement volontaire assisté pour ceux qui renoncent à émigrer ».

Signature d’un prêt syndiqué en devises auprès des banques pour le financement du budget de l’État

Une convention de prêt syndiqué pour un montant en devises dépassant les 400 millions de dinars a été signée, mardi 16 mai 2023, entre le ministère des Finances et douze banques de la place. C’est ce qu’indique un communiqué du ministère des Finances daté du même jour. Notons que le document n’a pas spécifié le nom des banques participantes à ce prêt, le montant de leurs participations ainsi que les conditions de ce prêt comme le taux d’intérêt, le délai de grâce et le mode de remboursement.

Le coût du pèlerinage de La Mecque fixé à 19.400 dinars

Le grand pèlerinage de La Mecque coûtera 19.400 dinars. C’est ce qu’a annoncé le ministère des Affaires religieuses dans un communiqué publié mardi 16 mai 2023. Le prix fixé par le département inclut les frais d’hébergement et de services soit 16.000 dinars et le billet d’avion à 3.400 dinars. Le ministère a ajouté dans son communiqué que les pèlerins devraient se rendre aux bureaux de la poste pour régler

Le journaliste Khalifa Guesmi condamné à cinq ans de prison

Le journaliste Khalifa Guesmi a annoncé, mardi 16 mai 2023, qu’il avait été condamné à cinq ans de prison par la cour d’appel de Tunis, notant qu’il reste, pour le moment, en liberté, en attendant l’audience et le verdict de la cour de cassation. M. Guesmi a, rappelons-le, été condamné en première instance à un an de prison et ce pour avoir refusé de révéler l’identité de sa source après la parution d’un article sur l'arrestation de personnes soupçonnées de terrorisme dans le gouvernorat de Kairouan.

ARP - Les députés indépendants se retirent après la violation du règlement intérieur

Les membres de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) ont voté lors de la plénière de ce mardi 16 mai 2023, une proposition visant à calculer la part de chaque bloc et la part totale des indépendants au sein des structures de l’assemblée. Cette proposition a obtenu la majorité absolue avec 100 voix pour, une voix contre et zéro abstention. La proposition, présentée par le député Dhafer Sghiri dispose que l'obtention d’un siège au bureau de l’assemblée nécessite la présence de 17 députés, qu'ils appartiennent ou non à des blocs parlementaires.