ARP - Les députés indépendants se retirent après la violation du règlement intérieur

Les membres de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) ont voté lors de la plénière de ce mardi 16 mai 2023, une proposition visant à calculer la part de chaque bloc et la part totale des indépendants au sein des structures de l’assemblée. Cette proposition a obtenu la majorité absolue avec 100 voix pour, une voix contre et zéro abstention.

La proposition, présentée par le député Dhafer Sghiri dispose que l'obtention d’un siège au bureau de l’assemblée nécessite la présence de 17 députés, qu'ils appartiennent ou non à des blocs parlementaires, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 32 du règlement intérieur, en tenant compte de cette condition lors de l'attribution des parts.





Les députés indépendants ont vivement condamné ce qu'ils ont considéré comme "une violation flagrante du règlement intérieur à travers l'adoption d'une proposition qui réduira leur représentation au sein des structures parlementaires et des comités, tout en accordant une présence accrue et une représentativité plus large aux députés affiliés aux blocs".





Les députés indépendants ont quitté la séance plénière après plusieurs interventions dans lesquelles ils ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme un dépassement et une manipulation grave du règlement intérieur, selon les termes du député Hichem Hosni.





S.H