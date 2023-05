Signature d’un prêt syndiqué en devises auprès des banques pour le financement du budget de l’État

Une convention de prêt syndiqué pour un montant en devises dépassant les 400 millions de dinars a été signée, mardi 16 mai 2023, entre le ministère des Finances et douze banques de la place. C’est ce qu’indique un communiqué du ministère des Finances daté du même jour.

Notons que le document n’a pas spécifié le nom des banques participantes à ce prêt, le montant de leurs participations ainsi que les conditions de ce prêt comme le taux d’intérêt, le délai de grâce et le mode de remboursement.

À cette occasion, une cérémonie de signature s’est tenue au siège du ministère des Finances, sous la houlette de la ministre des Finances, Sihem Nemsia.

Le prêt servira à financer le budget de l’État, comme programmé dans la Loi de finances 2023, a indiqué la ministre en précisant que ce prêt est un genre de financement avec des conditions et un coût adaptés.

En outre, Mme Nemsia a profité de l’occasion pour mettre en relief l'interaction positive dont ont fait preuve les banques tunisiennes dans la négociation de cet accord, en soulignant le rôle pivot joué par le secteur financier et bancaire dans l'accompagnement des efforts de l'État pour le maintien des équilibres financiers et de la dynamique économique.

La ministre a aussi évoqué les efforts déployés par l'État dans les circonstances actuelles pour améliorer la législation en vigueur dans le secteur bancaire. Elle a indiqué que le nouveau projet du Code des changes sur lequel le gouvernement œuvre actuellement pourrait contribuer à l’amélioration de l'efficacité du système de change, en simplifiant les procédures et en soutenant son rôle dans l'amélioration du climat des affaires et des investissements.

