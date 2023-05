Un phénomène qui touche la Tunisie : qu'est-ce que l'anticyclone des Açores ?

Imprimer

Une publication cumulant plus de 300 commentaires a fait le tour de Facebook depuis le 27 avril 2023. Selon cette publication publiée par la page de l'Observatoire tunisien de la météo et du climat", on observe une prédominance de l'anticyclone sur l'Afrique du nord, notamment la Tunisie et l'Espagne, avec une vague de chaleur prévue dans les prochains jours pour la Tunisie.

Dans le même sens, la page a ajouté que d'autres dépressions se dirigent vers la Tunisie tandis que l'anticyclone se dirige vers l'océan Atlantique. Depuis lors, les internautes se sont interrogés sur ce phénomène naturel et ont partagé les images relayées par la page de l'observatoire.





Qu’est-ce qu’un anticyclone ?

Un anticyclone est caractérisé par une zone de haute pression où la pression atmosphérique est supérieure à celle de l'environnement et augmente du bord vers le centre. Cela se traduit généralement par un temps stable, un ciel dégagé et une forte luminosité. L'anticyclone crée une colonne d'air plus stable que l'air environnant, ce qui empêche la formation de précipitations, un phénomène appelé affaissement. Toutefois, il est important de noter que la façon dont l'air descend varie en fonction de l'hémisphère où il se trouve.

Qu’est-ce qu’un anticyclone des Açores ?

L'anticyclone des Açores, également connu sous le nom d'anticyclone des Bermudes, est un vaste centre de haute pression atmosphérique persistant qui se forme dans la région subtropicale de l'est de l'océan Atlantique Nord pendant les saisons d'hiver et de printemps dans l'hémisphère nord. Il s'agit d'une cellule subtropicale à haute pression qui se déplace vers l'ouest pendant l'été et l'automne, où il est connu sous le nom d'anticyclone des Bermudes. L'anticyclone des Bermudes est souvent associé à des conditions météorologiques chaudes et humides dans l'est des États-Unis pendant les mois d'été. Il s'étend sur l'Atlantique Nord subtropical oriental et l'Europe occidentale en hiver. Ce système influence les conditions météorologiques et climatiques en Afrique du Nord, en Europe du Sud et dans une certaine mesure, dans l'est de l'Amérique du Nord. Il est associé à des vents anticycloniques dans l'Atlantique Nord subtropical et est formé par de l'air sec descendant des régions subtropicales. L'anticyclone des Açores est le plus fort en été, avec une pression centrale d'environ 1024 mbar (hPa). Il présente un comportement anticyclonique, faisant circuler l'air dans le sens des aiguilles d'une montre.





Est-ce qu’il existe des cyclones en Méditerranée ?

Oui, il existe des cyclones en Méditerranée, souvent appelés "médicanes" (contraction de "Méditerranée" et "ouragans"). Ce sont des phénomènes météorologiques occasionnels observés en mer Méditerranée entre septembre et janvier. Ils entraînent des vents violents et de fortes pluies. Ainsi les cyclones tropicaux méditerranéens sont rares.

L'air froid en altitude semble être le principal déclencheur d'instabilité dans le développement de ces systèmes. Si une saison des ouragans ne devait jamais être définie pour la région méditerranéenne, elle s'étendrait de juin à mai de l'année suivante, sur la base des occurrences jusqu'à présent. Ainsi, la formation de cyclones (sub)tropicaux méditerranéens est possible à n'importe quel moment de l'année, mais avec une fréquence maximale en automne (septembre-décembre) lorsque les basses isolées et les eaux de surface chaudes se produisent simultanément.

R.A