Les Tunisiens réagissent au coût exorbitant du pèlerinage à La Mecque

Le ministère des Affaires religieuses a annoncé, dans un communiqué du 16 mai 2023, que le prix du pèlerinage à La Mecque pour l’année 2023 a été fixé à 19.400 dinars. Il était de 16,4 mille dinars en 2022. Le prix semble assez exorbitant et la nouvelle a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Le prix global du pèlerinage vers La Mecque a été fortement critiqué par les internautes. Certains ont considéré que le pèlerinage s’est transformé en une activité réservée aux personnes aisées.













Le pèlerinage a même été assimilé à une pratique bourgeoise. Le prix excessif aurait pour but d’empêcher le peuple d’y participer.













« Le paradis a un prix. Il faut satisfaire le ministre des Affaires étrangères et les banques d’Al Saoud afin de profiter des anges et de la boisson et de se sentir renaître », a écrit une citoyenne tunisienne.













Bien évidemment, la chose n’a pas seulement été critiquée. Elle a, également, été tournée en dérision et a fait l’objet d’une série de blagues et de plaisanteries. Ainsi, certains ont considéré que le prix du pèlerinage pour La Mecque pousserait les croyants à renier leur religion et à se rendre coupable d’apostasie.

D’autres ont estimé, d’un ton sarcastique, que les personnes ayant les moyens de participer au pèlerinage pourraient faire face à des enquêtes ouvertes pour blanchiments d'argent et enrichissement inexpliqué.

L’un des internautes a tenu à remercier l’État pour avoir fixé le prix d’un pèlerinage vers la lune et à bord d’une navette spatiale.

Certains citoyens tunisiens ont procédé à une comparaison entre le prix du pèlerinage vers La Mecque et celui vers la Synagogue de la Ghriba. « Pèlerinage juif de Tel Aviv à Tunis (sans visa), 2.000 dinars avec chambre individuelle dans un hôtel cinq étoiles et de Tunis à La Mecque (avec visa) 20.000 dinars et en étant à cinq dans une chambre. Qui sont les sionistes ? », l’un d’eux a écrit.

















S.G