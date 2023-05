Les agents de l’Inlucc en sit-in devant l’ARP

Des agents de l'Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), ont observé, mardi 16 mai 2023, un sit-in devant le siège de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) pour appeler à la régularisation de leur situation.

Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, Nabiha Maâmouri, porte-parole des manifestants, a indiqué que les agents ont tenté de comprendre les raisons de la fermeture de l’Inlucc sans avoir de réponse et que les mesures exceptionnelles qui ont justifié cette décision du président de la République n’ont plus lieu d’être maintenant que l’ARP a repris ses fonctions.

« Nous sommes ici pour appeler à cesser l’injustice que nous avons subie, nous espérons que notre situation sera régularisée dans les plus brefs délais » a-t-elle ajouté.

Au total, 170 agents sont au chômage depuis août 2021 à cause de la fermeture de l’Inlucc sur ordre du président de la République Kaïs Saïed, et n’ont pas perçu de salaires depuis plus d’un an.

Après avoir confisqué l’ensemble des documents confidentiels des citoyens déposés à l’Inlucc, Kaïs Saïed a scellé les portes de l’instance par la force publique, sans que cela ne soit justifié par un décret ou un quelconque document légal. Le personnel a, lui, été abandonné, sans indemnités.

M.B.Z