SNJT : la décision prononcée à l’encontre de Khalifa Guesmi est la plus élevée de l'histoire de la presse tunisienne

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), s’est dit choqué par la décision de la cour d’appel de Tunis de condamner le journaliste Khalifa Guesmi à cinq ans de prison.

Le syndicat a souligné, dans un communiqué publié ce mardi 16 mai 2023, que la décision prononcée à l’encontre du journaliste Khalifa Guesmi est la plus élevée de l'histoire de la presse tunisienne, condamnant une peine injuste qu'il considère comme une traduction claire et concrète de la politique de restriction de la liberté de la presse, des médias et d'expression.

Le SNJT a appelé à unir les efforts pour défendre les acquis de la révolution tunisienne en matière de liberté d’expression annoncé un sit-in de colère prévu jeudi 18 mai à partir de 10h30 devant le siège du syndicat.

Le journaliste Khalifa Guesmi a annoncé, ce matin, qu’il avait été condamné à cinq ans de prison par la cour d’appel de Tunis, notant qu’il reste, pour le moment, en liberté, en attendant l’audience et le verdict de la cour de cassation.

M. Guesmi a, rappelons-le, été condamné en première instance à un an de prison et ce pour avoir refusé de révéler l’identité de sa source après la parution d’un article sur l'arrestation de personnes soupçonnées de terrorisme dans le gouvernorat de Kairouan.

M.B.Z