Tunisie : la croissance économique est de 0,8% au premier trimestre 2023

L'Institut national de la statistique (INS) a publié les résultats des comptes nationaux trimestriels pour le premier quart de l’année en cours. Il ressort qu’en termes de variations trimestrielles, le produit intérieur brut (PIB) en volume a progressé de 0,8% au premier trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent : presque le même pourcentage au cours du trimestre précédent (0,7%), précise l’institut.

En glissement annuel, la croissance économique réelle, corrigée de l'effet des variations saisonnières, s’est établie à 2,1% par rapport au premier trimestre 2022.

« En dépit des tensions inflationnistes en vigueur, la demande intérieure a augmenté à un taux annuel de 1,8%, s’affichant structurellement comme le principal moteur de la croissance, en contribuant positivement pour 1,9 point » de pourcentage à la croissance économique du premier trimestre (2,1). Tandis que le solde des échanges extérieur a contribué à hauteur de 0,2 point, du fait de la hausse du volume des exportations de biens et services de (12,3%), qui a dépassé légèrement celle des importations (10,0%) », explique un communiqué daté du lundi 15 mai 2023.

Concrétement et selon les chiffres publiés, au niveau annuel, le seul secteur qui a connu une amélioration est celui des services avec une hausse de 3,2%. Le secteur de l’industrie a enregistré une baisse de 1%, avec une disparité entre ses composantes. Alors que celle de l’énergie, des mines, de l’eau, de l’assainissement et du traitement des déchets a enregistré une baisse de 10,1%, celle des industries manufacturières et de transformation a enregistré une hausse de 2,2%. Pour sa part, le secteur de la construction est en baisse de 1,6% alors que celui de l’agriculture une baisse de 3,1%.

Au niveau trimestriel, le secteur de la construction tire son épingle du jeu avec 6,7% d’augmentation, suivi des services de 0,5%. Tous les autres secteurs sont dans le rouge, celui de l’industrie enregistre une baisse de 0,5% alors que l’agriculture enregistre une baisse de 5,2%.

I.N