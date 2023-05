Le ministre italien de l'Intérieur en visite en Tunisie

Imprimer

Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, est attendu en Tunisie dans les prochaines heures, environ quatre mois après la visite qu'il a effectuée en janvier dernier en compagnie du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Antonio Tajani, annonce, lundi 15 mai 2023, l’agence Nova.

L’agence italienne souligne que la mission arrive alors que la Tunisie est toujours aux prises avec une crise économique profonde et risque le défaut de paiement. « C'est avant tout un problème pour l'Italie, le pays européen le plus proche de la côte tunisienne, mais aussi pour l'Union européenne qui, après la Libye, risque de trouver à sa porte un autre État défaillant », précise Nova.

Matteo Piantedosi a eu le mois dernier un entretien téléphonique avec le ministre de l'Intérieur, Kamel Feki, durant lequel il a exprimé de vives inquiétudes concernant le nombre croissant de migrants irréguliers arrivant sur les côtes italiennes au cours du premier trimestre de cette année.

Les médias italiens relèvent que Matteo Piantedosi se rend seul en Tunisie et non avec des collègues de France et d'Allemagne comme cela avait été annoncé il y a quelques mois au siège européen.

M.B.Z