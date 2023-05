Le Qatar installe des mines en Tunisie ? Attention à cette information trompeuse

Imprimer

Depuis le 5 mai 2023, une publication sur l'État du Qatar circule activement sur Facebook. Sur l'image, il est mentionné en anglais « State of Qatar, survey mark » la même phrase est écrite en Arabe. Certains internautes tunisiens ont interprété cela comme étant une mine terrestre qatarie installée en Tunisie. L'image date de 2019, mais elle a été partagée à nouveau en mai 2023 par des Tunisiens, provoquant la confusion sur Facebook.

Plusieurs publications ont considéré cette image comme une menace pour la Tunisie. D'autres ont averti : « Faites attention, le Qatar a installé des mines en Tunisie au Mont Châambi, il faut réagir rapidement ». Un internaute a même appelé les autorités tunisiennes à rappeler l'ambassadeur tunisien au Qatar pour consultation.

Cette image a bien été prise en Tunisie et elle est authentique. Cependant, contrairement aux allégations relayées par certains internautes, il ne s'agit pas d'une mine qatarie, mais plutôt d'une borne géodésique. Sur l'image, il est clairement indiqué « survey mark », ce qui signifie « borne géodésique ».

Une borne géodésique est un repère qui marque un point d'intérêt ou une référence sur une topographie. Ces bornes, généralement constituées de blocs de pierre ou de béton, indiquent de manière précise la position d'un point géodésique, avec une connaissance précise de sa longitude, latitude et altitude.

Les marques d'arpentage sont importantes pour la communauté, car elles sont utilisées dans le cadre de l'arpentage des limites de propriété, de la construction de routes, des activités de construction, de la cartographie et d'autres travaux d'arpentage. Ces marqueurs peuvent être installés par des agences gouvernementales ou des géomètres sous contrat privé. Chaque marqueur est minutieusement enregistré pour noter son emplacement, la date de pose et tous les détails pertinents.

Bornes géodésique

Source : Berntsen

Les agences gouvernementales placent généralement des marqueurs d'arpentage permanents, les fixant avec du ciment ou les ancrant solidement sur place pour éviter tout déplacement. Un numéro d'identification et d'autres informations utiles peuvent être inclus sur le marqueur. Lorsqu'il est utilisé pour des observations de triangulation, le marqueur peut comporter une petite icône en forme de triangle ou une encoche pour un trépied. Une clause d'avertissement des sanctions légales pour toute tentative de déplacement du marqueur est également courante.

L'histoire des marqueurs d'arpentage est ancienne. Depuis des siècles, les humains utilisent des cartes pour délimiter les frontières et d'autres points d'intérêt, en se basant sur des marqueurs tels que des cairns de pierre ou des caractéristiques géographiques distinctes pour s'orienter. Les cartes indiquent l'emplacement et la signification d'un marqueur afin que le lecteur puisse le trouver et l'utiliser comme point de référence.

En Tunisie la loi n°2002-38 du 11 avril 2002 qui organise l'activité de l'ingénieur géomètre dispose dans son article 7, que l'expert de zone désigné pour le bornage sur la liste visée à l'article 5 de la présente loi doit remplir les conditions suivantes :

- Être de nationalité tunisienne,

- être domicilié en Tunisie,

- Jouir de ses droits civils et politiques et avoir un casier judiciaire pur,

- avoir obtenu un diplôme d'ingénieur en topographie ou en cartographie, ou un diplôme équivalent dans la même spécialité.

Mais l’article 10 de cette loi prévoit des exceptions et peut accorder des licences à des étrangers « Le ministre chargé de l'Equipement et du Logement peut, par dérogation aux dispositions de l'article 7 de la présente loi, accorder des licences à titre temporaire et révocable aux étrangers à leur demande ou dans le cadre d'une coopération extérieure, en vue d'exercer certaines missions confiées à l'expert géomètre en Tunisie conformément au principe de réciprocité stipulé dans les accords internationaux».

Ainsi, l’image relayée sur Facebook ne montre pas une mine installée par le Qatar comme le prétendent certains tunisiens mais il s’agit plutôt d’une borne géodésique.

R.A