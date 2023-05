Kaïs Saïed, La Ghriba, Rached Ghannouchi … Les 5 infos du week-end

Imprimer

Il est déjà minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 13 au 14 mai 2023.

Vidéo : depuis l'Ariana, Kaïs Saïed parle de nazis et d'antisémitisme

Le président de la République s'est rendu, samedi 13 mai 2023, à l'Ariana. Il a visité la médina se trouvant au centre de la ville et à côté du marché. Dans une vidéo publiée à la même date par la présidence de la République, le chef de l'État a indiqué que des juifs se cachaient dans les maisons situées en face de la mosquée du quartier baptisée « Mosquée Al Madina ». Selon lui, dans le même quartier, se trouvaient un campement de soldats nazis. « Ils se cachaient de l’armée nazie, dans les maisons, notamment la maison de mon grand-père… On vient, par la suite, parler d’antisémitisme… Nos frères palestiniens se font massacrer tous les jours ! Des vieillards, des jeunes et des femmes ! Des maisons se font démolir et personne ne réagit »,

Par décret, Saïed renouvelle le mandat des membres de la commission de conciliation pénale

Le président de la République, Kaïs Saïed a renouvelé le mandat des membres du la commission nationale de conciliation pénale. Un décret est paru dans une édition spéciale du Journal officiel daté du 12 mai 2023. Ainsi, le mandat des membres de la commission est renouvelé pour une période de six mois à compter du 11 mai 2023.

Des associations dénoncent la minimisation de la gravité de l’attaque de Djerba par les autorités

Plus de vingt associations ont signé un communiqué pour exprimer leur solidarité avec les victimes de l’attaque survenue, mardi 9 mai 2023, aux alentours de la synagogue de la Ghriba à Djerba, en plein pèlerinage annuel juif. Ces associations ont également dénoncé le fait que les autorités aient minimisé la gravité de l’opération, accordant la primauté à son impact économique. Le texte intégral du communiqué : « Le mardi 9 mai 2023, une attaque armée a été menée contre la synagogue de la Ghriba, sur l'île de Djerba, pendant le pèlerinage juif annuel. Un agent de sécurité, dans le dessein de liquider les visiteurs, a ouvert le feu tuant cinq personnes parmi les civils et les forces de l’ordre et en blessant quatre autres, avant d’être neutralisé par les forces de l’ordre sur place.

Ennahdha met en garde contre des messages émis depuis le téléphone de Rached Ghannouchi

Le mouvement Ennahdha a publié, dimanche 14 mai 2023, une notification pour mettre en garde contre tout message provenant du numéro de téléphone de Rached Ghannouchi. “Le président du parlement et le chef du mouvement, Rached Ghannouchi, est actuellement en prison et ne peut pas utiliser son téléphone qui lui a été retiré. Toute communication effectuée en utilisant son numéro ne provient pas de lui. Elle est émise par une partie qui souhaite l'utiliser, tout comme ce fût le cas précédemment pour Chaïma Issa”, indique le mouvement.

Le SNJT dénonce la violente agression d'une journaliste par des policiers

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé que deux agents de police ont agressé, samedi 13 mai 2023, la présidente de la section sud-ouest du syndicat. Il s'agit de la journaliste au sein de radio Gafsa, Siwar Ameidia. Selon un communiqué publié à la même date de l'agression, l'événement a eu lieu à l'Hôpital régional de Gafsa Houcine Bouzaiene. La même source a indiqué que l'agression a eu lieu alors que la journaliste couverait une caravane médicale organisée dans la région. La journaliste a été bousculée par une agente de police. Elle a contesté cet acte. En guise de réaction, l'agente l'a agressée physiquement.