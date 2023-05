Présidentielle en Turquie – Une véritable guerre des chiffres

En ce dimanche soir, une véritable guerre des chiffres s’est engagée autour des résultats de l’élection présidentielle turque.

En effet, alors que les premiers dépouillements ont lieu actuellement, le score s’annonce serré entre Recep Tayyip Erdoğan et Kemal Kiliçdaroglu. Tellement serré que chaque agence donne, pour l’instant, un gagnant différent. Selon les chiffres d’Anadolu, agence de presse de l’Etat, Recep Tayyip Erdogan obtient la majorité dès le premier tour avec plus de 51 %. L’agence donne moins de 42% à son adversaire Kemal Kiliçdaroglu (65% des bulletins dépouillés).

En revanche, du côté de l’agence privée Anka l’écart est nettement plus réduit, ce qui obligerait la tenue d’un second tour le 28 mai. Selon Anka, Erdogan obtient 47,6% des suffrages et Kiliçdaroglu 46,6% (62% des bulletins dépouillés).

La Turquie élit aujourd’hui 14 mai 2023, son président de la République, 64 millions d’électeurs se sont déplacés aux bureaux de vote pour décider qui de Recep Tayyip Erdogan ou Kemal Kiliçdaroglu sera élu Président.

En 2018, Erdoğan a été reconduit au premier tour avec plus de 52% des suffrages.

R.B.H