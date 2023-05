Tunisie météo : des pluies éparses et orageuses et possibilité de chute de grêles

Imprimer

L'Institut national de la météorologie (INM) indique, dimanche 14 mai 2023, que des pluies éparses et orageuses sont attendues sur la plupart des régions devenant parfois intenses.







L’INM ajoute qu’il y a, également la possibilité de chute de grêles au cours de la nuit dans certains endroits au centre et au sud.





L’intensité du vent nécessite de la vigilance près des côtes et sur le sud provoquant des phénomènes de sable et de poussières.





Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche et la mer sera très agitée à houleuse.







Les températures maximales vont varier entre 18 et 23 degrés dans le nord, le centre et le sud-est. Elles vont atteindre 38 degrés à El Borma et Borj El khadhra et oscilleront entre 24 et 29 degrés dans le reste des régions.







S.H