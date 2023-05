Vidéo : depuis l'Ariana, Kaïs Saïed parle de nazis et d'antisémitisme

Le président de la République s'est rendu, samedi 13 mai 2023, à l'Ariana. Il a visité la médina se trouvant au centre de la ville et à côté du marché.

Dans une vidéo publiée à la même date par la présidence de la République, le chef de l'État a indiqué que des juifs se cachaient dans les maisons situées en face de la mosquée du quartier baptisée « Mosquée Al Madina ». Selon lui, dans le même quartier, se trouvaient un campement de soldats nazis.

« Ils se cachaient de l’armée nazie, dans les maisons, notamment la maison de mon grand-père… On vient, par la suite, parler d’antisémitisme… Nos frères palestiniens se font massacrer tous les jours ! Des vieillards, des jeunes et des femmes ! Des maisons se font démolir et personne ne réagit », a-t-il ajouté.





Le président de la République a échangé quelques mots avec les citoyens de la région. Il a considéré que des individus déformaient l’histoire et la réalité dans le but de porter atteinte à la Tunisie. Ils se cachent, selon lui, à l’étranger et font semblant de ne pas connaître l’histoire.

« Je vous aime… J’habitais votre quartier… Nous sommes tous ensemble… Nous ne nous soumettrons pas à l’étranger », a-t-il lancé aux citoyens présents sur place.

Notons que le gouverneur de l'Ariana, Khaled Ennouri, était présent lors de cette visite.

S.G