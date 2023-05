Kamel Feki en visite à la caserne de l'Aouina

Le ministre de l'Intérieur, Kamel Feki, s'est rendu, à la date du 13 mai 2023, à la Caserne de la Garde nationale de l'Aouina. Selon un communiqué publié à la même date, la visite a eu lieu en présence de plusieurs cadres du ministère.

Le ministre a participé à une réunion portant sur les missions et les prérogatives de la direction générale de la Garde nationale. Il a souligné l'importance du rôle de celle-ci. Le ministre s'est, aussi, penché sur la question de la salle des opérations et de la maîtrise des nouvelles technologies dans les domaines de l'observation et de la communication.

Le ministre a abordé le rôle historique de la Garde nationale et sa participation aux batailles pour l'indépendance et la souveraineté du pays et dans la lutte contre le terrorisme.

S.G