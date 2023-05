Des associations dénoncent la minimisation de la gravité de l’attaque de Djerba par les autorités

Plus de vingt associations ont signé un communiqué pour exprimer leur solidarité avec les victimes de l’attaque survenue, mardi 9 mai 2023, aux alentours de la synagogue de la Ghriba à Djerba, en plein pèlerinage annuel juif. Ces associations ont également dénoncé le fait que les autorités aient minimisé la gravité de l’opération, accordant la primauté à son impact économique.

Le texte intégral du communiqué :

« Le mardi 9 mai 2023, une attaque armée a été menée contre la synagogue de la Ghriba, sur l'île de Djerba, pendant le pèlerinage juif annuel. Un agent de sécurité, dans le dessein de liquider les visiteurs, a ouvert le feu tuant cinq personnes parmi les civils et les forces de l’ordre et en blessant quatre autres, avant d’être neutralisé par les forces de l’ordre sur place.

Devant cette catastrophe, les associations signataires ne peuvent que s’incliner en hommage aux victimes de cet ignoble acte terroriste qui a frappé les forces de l’ordre et la communauté juive, compatriotes tunisiens et visiteurs étrangers. Nous adressons nos plus sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches, leur souhaitant patience et réconfort, et espérons un prompt rétablissement des blessés.

Nous exprimons notre sincère et profonde tristesse aux citoyennes et citoyens juifs (nationaux Tunisiens, binationaux ou autres) que des d’actes d’hostilité, de déni et de haine ciblent dans une redoutable confusion entre défense de la cause palestinienne et antisémitisme.

Les associations soussignées dénoncent la mauvaise gestion de la crise, qui s'est caractérisée par la censure et la désinformation, la minimisation de la gravité de l’opération et la primauté accordée à son impact économique. Faisant abstraction de sa dimension terroriste, elle est décrite comme uniquement une « opération criminelle » de nature à « porter un coup à la saison touristique, semer la zizanie et abattre l'État ».

Enfin, les associations soussignées appellent toutes les forces vives à s'unir et à coopérer pour éliminer toute forme de discrimination et de haine pour le bien du pays et la sauvegarde de la patrie ».

Associations signataires :

Association Beity

Association Nous Tous

Association Tunisienne pour la défense des libertés individuelles (ADLI)

Le comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT)

La Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives (FTCR)

L’association tunisienne de soutien des minorités (ATSM)

L’association tunisienne de défense des valeurs universitaires (ADVU)

Association volontaires Bouârada (AVB)

Association Droit à la Différence (ADD)

Free Sight Association (FSA)

M’nemty contre le racisme

Muntada Ettajdid

Aswat Nissa (Voix de femmes)

Ligue des électrices tunisiennes (LET)

Association Joussour pour la citoyenneté (AJC)

Association No Peace Without Justice

L’Association Tunisienne pour la culture Amazigh (ATCA)

Chaire Sicile Vincenzo Consolo pour le dialogue de Cultures et Civilisations

Association femmes et citoyenneté Le Kef (AFC Le Kef)

Association l'Art-Rue

Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH)

Association Nachez