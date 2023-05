En plein jour, utilisation de chevrotine devant une école à Kerkennah pour abattre des chiens

Une vidéo a été publiée par les internautes, samedi 13 mai 2023, montrant le cadavre d’un chien abattu devant une école primaire à Kerkenah. Selon la personne ayant filmé la scène, il s’agit d’un chien qui a été abattu par les agents de la municipalité de Kerkennah. La scène a eu lieu en plein jour et parallèlement à la sortie des élèves de l’école.

La même vidéo montre des élèves effrayés et choqués par la chose. On y voit, également, des traces de tirs à la chevrotine sur le mur de l’école. On entend les écoliers, aussi, crier et pleurer.





La personne ayant filmé cette vidéo a expliqué que les agents de la municipalité ont tiré à trois reprises pour abattre l’animal et ont abandonné la dépouille en pleine rue, la laissant à vue d’œil devant les passants.

Ce triste spectacle aurait pu facilement être évité puisqu’il est possible d’adopter plusieurs approches permettant de limiter la hausse du nombre de chiens errants. Les municipalités ont la possibilité de procéder à des campagnes de vaccination et de stérilisation. Ceci rend les bêtes quasiment inoffensives. On peut, aussi, mettre en place des fourrières et des centres d’accueil d’animaux abandonnés. Tout ceci peut éviter à la Tunisie et aux Tunisiens ce genre de spectacle barbare et sauvage pouvant entraîner de sérieuses séquelles psychologiques pour les enfants.









S.G