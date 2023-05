Mandat de dépôt à l’encontre de Sahbi Atig

Le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de l’Ariana a émis, tard dans la nuit de vendredi à samedi 13 mai 2023, un mandat de dépôt à l’encontre du dirigeant nahdhaoui, Sahbi Atig.

Dans une déclaration à Mosaïque Fm, la porte-parole du tribunal, Fatma Boukataya a fait savoir que Sahbi Atig faisait face à des accusations d’association de malfaiteurs aux fins de blanchiment d’argent, de détention illégale de devises, de dissimulation de preuves et de faux témoignage. Deux autres personnes sont impliquées dans cette affaire et des mandats de dépôt ont été également émis à leur encontre.

Suite à la décision de justice, l’épouse de Sahbi Atig a publié un communiqué pour relater sa version des faits. Zeineb Mraihi a affirmé qu’il s’agit d’une affaire fomentée et qu’elle se base sur de fausses déclarations d’un jeune de 22 ans, actuellement emprisonné dans une affaire de drogue.

« Depuis sa prison, ce jeune a livré un faux témoignage concernant une affaire de vol qui remonte à 2016 dans un quartier voisin au nôtre. La campagne médiatique lancée par ceux habitués à propager des rumeurs a été le point de départ pour justifier l’incarcération de Sahbi Atig sur la base de ce faux témoignage. On l’accuse d’être intervenu, il y a sept ans, pour dissimuler le vol d’un domicile qu’il ne connait pas. L’enquêteur n’a pas pris la peine de vérifier les allégations faciles à réfuter en consultant les autorités concernées ».

Pour Zeineb Mraihi, l’objectif était clair depuis le début et la décision était prête : ajouter Sahbi Atig à la liste des prisonniers politiques. « Il ne réussiront pas à le diffamer et à entamer son moral. J’aurai recours à tous les moyens pacifiques et légaux pour défendre mon époux jusqu’à ce que prenne fin son incarcération injuste », a enfin indiqué Mme Mraihi.

Sahbi Atig, avait été interpellé à l’aéroport Tunis-Carthage dans la matinée du samedi 6 mai 2023. Il avait été interdit de voyager et en avait été informé puis conduit à un endroit pour être interrogé. Il avait été placé en garde à vue et une perquisition avait été opérée à son domicile.

I.L