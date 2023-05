Saïed au président du CSM : les procédures n’ont pas été mises en place pour consacrer l’impunité

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, lundi 8 mai 2023, le président du Conseil supérieur provisoire de la magistrature (CSM), Moncef Kchaou.

Selon un communiqué de la présidence, la réunion a notamment porté sur le rôle assigné aux juges « à ce stade de l'histoire de la Tunisie dans la lutte contre la corruption et la poursuite des corrompus ».

Le chef de l’Etat a ainsi souligné que « les procédures ont été mises en place afin de garantir des procès équitables et non pas pour consacrer l’impunité ». Kaïs Saïed a indiqué qu’il était inacceptable que plusieurs affaires restent pendantes durant des années sans verdict définitif. Il a de ce fait critiqué la lenteur du temps judiciaire, notamment les expertises qui mettent des années à être préparées. Surviennent après les recours contre ces expertises et la procédure reprend depuis le début pendant encore des années : « les droits se perdent et ceux qui ont nui au peuple et à la nation échappent à la reddition des comptes », précise le communiqué.

En définitive, le président a assuré que rien ne peut se faire sans une justice indépendante, efficace et équitable pour tous.

I.L