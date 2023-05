Le Tunisien lit quatre heures par mois, mais passe 82h sur Facebook

Imprimer

Le dernier sondage d’Emrhod Consulting, présenté sur la chaîne Carthage +, lors de l’émission de Myriam Belkadhi, lundi 8 mai 2023, aborde la relation des Tunisiens avec les livres et leur attachement à la lecture, mais aussi le temps qu’ils accordent aux réseaux sociaux.



Selon le sondage, 33% des personnes interrogées affirment avoir des livres à la maison, contre 31% en 2021.









Il en ressort, également, que 17% des Tunisiens ont acheté au moins un livre en 2023, contre 14% en 2021. Parmi ces 17%, 53% sont de la catégorie dont le salaire mensuel dépasse les 3000 dinars.





D’autre part, 25% des sondés ont dit avoir lu un livre en 2023, avec une moyenne de quatre heures de lecture par mois, contre deux heures en 2021. Selon Nabil Belaam, cette hausse des chiffres est liée à un changement de comportement acquis lors de la période de confinement.

Malgré cette augmentation du temps alloué à la lecture, le sondage montre que les Tunisiens consacrent 82h par mois à Facebook, 66 heures à Instagram et 57 heures à TikTok.









Le sondage a été réalisé durant la période située entre le 2 et le 5 mai 2023. Il a porté sur un échantillon représentatif de la société tunisienne composé de 1300 personnes âgées de plus de 18 ans et provenant des 24 gouvernorats du pays. La marge d’erreur est estimée à 2,8%.





S.H