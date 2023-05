L’armée tunisienne participe aux manœuvres African lion 2023 aux côtés des Américains

Des membres des Forces armées tunisiennes et des membres des Forces armées américaines participeront pour la troisième fois consécutive, du 8 au 31 mai 2023, à l'exercice militaire conjoint « African Lion 23 », en coopération avec l'US Africa Command.

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, cet exercice se déroulera au champ de tir de Ben Ghilouf et au large de la ville de Gabès, avec la participation des unités militaires des trois armées, de la Santé militaire et de plusieurs autres structures de l’institution militaire, réparties entre les différentes phases de l'exercice.

Cet entrainement comprend des cours théoriques, des exercices sur le terrain, des exercices conjoints et des opérations militaires navales et aériennes, afin d'améliorer et de soutenir les capacités opérationnelles et de combat, d'accroître la préparation à la lutte contre la criminalité transfrontalière et d'échanger des expériences en matière de planification opérationnelle conjointe entre les différentes forces, en plus des interventions médicales et de la cybersécurité.

M.B.Z