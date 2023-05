Nouveau féminicide : le ministère de la Femme annonce des mesures pour les enfants de la victime

Un mois à peine après le féminicide conjugal ayant emporté une femme de 32 ans, mère de deux enfants, un nouveau crime odieux a été commis, dimanche 7 mai 2023, dans la délégation de Kondar (gouvernorat de Sousse). Sabrine, une femme de 30 ans, enceinte et mère de quatre enfants, a été étranglée par son mari.

Réagissant à ce drame, le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Séniors a affirmé, dans un communiqué datant de lundi 8 mai 2023, qu’il a chargé les services de la délégation régionale et le bureau du délégué régional de la protection de l'enfance à Sousse de la mise en place d’une équipe d’intervention pour prendre en charge les enfants de la victime et mettre en place les mesures immédiates nécessaires.

Des spécialistes psychologiques sont envoyés, lundi à la famille, pour apporter le soutien psychologique aux enfants de la victime, âgées de trois, huit, neuf et onze ans, et qui sont pris en charge par leurs grands-parents paternels. Les trois derniers étudient en primaire.

L'affaire a été confiée à la justice et le mari a été placé en garde à vue conformément aux dispositions de la Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le délégué à la protection de l'enfance continue de coordonner avec la justice aux affaires familiales territorialement compétente pour prendre les mesures nécessaires à la protection de l'intérêt supérieur des enfants de la victime.

Le même document précise que « le ministère coordonnera ses efforts avec les autres structures et l’autorité territorialement compétente pour assurer un suivi rapproché de la situation des enfants de la victime et les accompagner en adoptant des mécanismes de soutien psychologique et éducatif ».

I.N