Sahbi Atig, Meriem Debbagh, inflation… Les 5 infos du week-end

Imprimer

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 6 au 7 mai 2023.

Sahbi Atig placé en garde à vue, son épouse révèle des détails de l'affaire

Arrêté dans la matinée de samedi 6 mai 2023 à l’aéroport Tunis-Carthage, le dirigeant nahdhaoui Sahbi Atig a été placé en garde à vue, a-t-on appris dans la soirée. Selon son épouse, Zeineb Mraidhi, le dirigeant islamiste a été interpellé sur fonds d’accusations portées par un individu qui dit avoir dérobé la somme de 1,5 million de dinars lors d’un cambriolage au domicile de Sahbi Atig. Elle a ajouté que les autorités avaient refusé de communiquer l’identité du présumé cambrioleur.

Meriem Debbagh placée en garde à vue

L’instagrameuse Meriem Debbagh a été arrêtée, dimanche 7 mai 2023, à l’aéroport Tunis-Carthage, alors qu’elle s’apprêtait à quitter le territoire tunisien. Selon des sources proches du dossier, Meriem Debbagh fait l’objet d’avis de recherche pour des peines de prison dont elle a écopé par contumace. Ces peines iraient jusqu'à dix ans de prison. En effet, elle est condamnée dans des affaires de chèques sans provisions.

L'inflation se replie à 10,1% en avril

L’Institut national de la statistique (INS) a annoncé, samedi 6 mai 2023, une augmentation des prix à la consommation au mois d’avril 2023. Selon un communiqué publié à l’occasion, l’INS a signalé une hausse de 0,7% des prix à la consommation entre mars et avril 2023. Les prix à la consommation augmentent de 1,2% après une hausse de 0,7% le mois précédent. L’INS explique cette hausse « par l’augmentation des prix des articles d’habillement de 6,7%, ceux des chaussures de 7,4%, ceux des accessoires de 1,9% et ceux de l’alimentation de 1,5% ».

Les exportations du secteur industriel augmentent de 15,7%

Le bulletin de conjoncture publié par l’Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (Apii), indique que les exportations du secteur industriel sont passées de 12282,9 MD au cours des trois premiers mois de l’année 2022 à 14213,6 MD au cours des trois premiers mois de l’année 2023 enregistrant ainsi une augmentation de 15,7%.

TLS accorde un rendez-vous exceptionnel à une fillette en détresse médicale

La belle histoire du jour nous vient de chez TLSContact. Dans une vidéo publiée ces derniers jours, une maman en détresse a sollicité les autorités et TLScontact pour intervenir en urgence et accorder un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de visa à son enfant souffrante. La petite Hiba devant se faire opérer en toute urgence en France, la famille n'arrivait même pas à trouver un rendez-vous pourtant le plus difficile a été fait : l'opération sera prise en charge par une bénévole et la date de l'intervention est fixée au 11 mai.