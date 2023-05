Blocage des notes : L’association des parents d’élèves appelle à une solution en urgence

Imprimer





Le président de l'association tunisienne des parents d'élèves, Ridha Zahrouni, a appelé à prendre rapidement une décision pour mettre fin au blocage des notes des examens des deux premiers trimestres appliqué par les enseignants en réponse à l'appel des syndicats de l'enseignement secondaire et primaire.





Ridha Zahrouni a déclaré, dimanche 7 mai 2023, à l'agence Tap, « l'année scolaire touche à sa fin et nous n'avons plus le temps de négocier et d'attendre les résultats des réunions sur le dossier du blocage des notes des examens des élèves », ajoutant que la courte période restante de l'année scolaire et la poursuite du blocage des notes en plus de l'approche des examens du troisième trimestre pourrait mettre en danger l'intérêt de l'élève et affecter considérablement sa concentration.





Le président de l'association a souligné que l'élève tunisien est le plus touché par le blocage des notes et que c’est lui qui fait les frais de la "négociation" entre le ministère de l'Éducation et les syndicats de l'enseignement.





Dans ce contexte, l'intervenant considère que le ralentissement du processus de négociation et l'absence de solutions adéquates pour permettre la poursuite de l'année scolaire dans les meilleures conditions constituent un « crime moral » envers les élèves de l'école publique.





Il a appelé à la nécessité de dépasser les solutions temporaires de blocage des notes des deux premiers trimestres afin qu'elles ne se reproduisent pas au cours des prochaines années, affectant l'intérêt de l'élève et préoccupant les parents, et de se lancer effectivement dans la reconstruction de l'école tunisienne, l'amélioration de la qualité de l'éducation et la réforme du système éducatif.





Rappelons que le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, le 4 mai 2023, le ministre de l'Éducation, Mohamed Ali Boughdiri et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir.





Le président de la République a souligné « le rôle sacré des éducateurs, des enseignants et des professeurs à tous les niveaux d'enseignement, et la nécessité de parvenir rapidement à une solution pour mettre fin à la crise liée au blocage des notes ».







S.H