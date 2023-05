Rahoui : tous les partis alliés à Ennahdha sont coupables des crimes commis durant la dernière décennie

Le membre du Watad, Mongi Rahoui a estimé que tous les partis politiques s'étant alliés avec le mouvement Ennahdha étaient coupables et responsables de crimes commis lors des dix dernières années.

Invité par Ibtissem Chouikha à « Houna Tounes » sur Diwan Fm, Mongi Rahoui a estimé que les accusations de répression de l’opposition avaient pour but de créer la confusion et de créer une diversion. Il a affirmé que le peuple appelait à tenir les criminels coupables des crimes commis durant la dernière décennie.

« Après le 25-Juillet, une situation de paralysie a touché les partis coupables… Ils ont pu refaire surface… Une grande partie des Tunisiens a appelé à les tenir pour responsables de leurs crimes… Ceci nécessite des mécanismes, du temps et des processus respectant les droits de l’Homme et les procédures… Il y a eu un événement dangereux derrière la situation actuelle de confusion… Les Tunisiens et les composantes de la scène politique ont le droit de connaître la vérité et de ne pas se limiter au flou et à une seule version des faits… La confusion a été créée intentionnellement… Nidaa Tounes, Tahya Tounes, Qalb Tounes, Al Karama ou encore la Troïka sont impliqués et responsables des actes d’Ennahdha », a-t-il déclaré.

Mongi Rahoui a indiqué qu’on avait cherché à créer une large coalition politique s’opposant au processus lancé depuis le 25 juillet 2021 dans le but de protéger Ennahdha. Il s'agit d’un stratagème visant à en faire une victime et la cible du régime en raison de sa position politique. Le Front de salut et d’autres partis participent, parfois sans le savoir, à cette stratégie. Il y a une volonté de garantir l’impunité sous prétexte de ciblage politique d’Ennahdha, selon lui.

S.G