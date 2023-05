Ajbouni à Saïed : qui conspire réellement contre l'État et est sur le point de le faire imploser ?

L’ancien député et dirigeant d’Attayar, Hichem Ajbouni, a publié, jeudi 4 mai 2023, un statut sur sa page Facebook, exposant l’oppression qu’exerce le pouvoir en place sur ses opposants politiques. Il a laissé entendre que le président de la République complotait, lui-même, contre l’État et finirait par le faire imploser.

« (…) Il a tourné le dos à une constitution qu’il a jurée de respecter. Il a rédigé, lui-même, une constitution (avec des erreurs) taillée sur-mesure. Il a organisé un référendum auquel seul le 1/3 des Tunisiens ont participé. Il a révisé la loi électorale à sa guise. Il a organisé des élections législatives à sa guise et seuls 11% des Tunisiens y ont participé. Il a dissous la l'Instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi et l’Instance nationale de lutte contre la corruption. Et puis, après plus de huit mois de l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution, il a refusé d’instaurer la Cour constitutionnelle et même de décider d’un mouvement dans le corps des magistrats. Il a dissous le Conseil supérieur de la magistrature pour instaurer une instance qui lui est soumise. Il a dissous l’Instance supérieure indépendante pour les élections qui a supervisé l’élection qui en a fait un président et a instauré, à sa place, une autre qui lui est soumise. Il a publié le tristement célèbre décret 54 aux proportions de son régime pour harceler ses opposants et les museler. Il refuse même de discuter avec ses partisans et ses soutiens.

Dès que vous essayez d’exprimer votre opposition à son régime absurde, d'exercer votre citoyenneté et de trouver une alternative qui pourrait, un jour, convaincre les Tunisiens, il vous envoie en prison en vous collant des accusations mensongères et des dossiers vides sur un présumé complot contre la sûreté de l'État et d’association de malfaiteurs terroriste (oui terroriste) en plus du reste de la liste d’accusations toutes prêtes pour réprimer toute opposition et toute voix libre ! à chaque fois qu’il sort en public, c’est pour insulter, injurier et inciter à la haine contre ses opposants en usant de graves accusations qui menacent leur intégrité physique... Il menace, en plus, les juges qui oseraient disculper les accusés de les compter parmi les complices. Qui, donc, conspire contre l'État et est sur le point de le faire imploser, in fine ? », a écrit M. Ajbouni.





N.J.