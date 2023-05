Tunisie Autoroutes expulse 230 agents, sans la moindre explication !

Imprimer

La direction de la Société des autoroutes de Tunis a décidé de résilier les contrats d'environ 230 agents contractuels dans plusieurs régions de Tunisie, dont une cinquantaine à Sfax et une vingtaine à Béja, depuis le vendredi 28 avril 2023, et les a remplacés par de nouveaux agents.

Dans une déclaration accordée à Business News, Khemais Saadi, l'un de ces agents, a déclaré que cette expulsion collective était illégale : « Nous avons été surpris par cette décision injuste et illégale. Nous avons travaillé comme contractuels pendant trois ans et nous nous retrouvons aujourd'hui sans travail et sans explication ». L'employeur travaillant pour le compte de Tunisie Autoroutes a informé les agents de cette décision quelques jours avant la fête du travail.

Khemais Saadi a tenu l'administration générale de la Société des autoroutes de Tunis et le ministère de l'Équipement pour responsables de la situation de ces 230 agents à la suite de cette expulsion collective, mettant en garde contre tout problème qui pourrait affecter les familles des agents expulsés.

Pour sa part, le secrétaire général adjoint du Syndicat régional du travail à Sfax, Mohamed Abbes, a condamné cette décision qui s'oppose au code du travail : « Le Code du travail stipule que les employés temporaires sont prioritaires lors de l'affectation, et les dispositions du Code exigent que la notification de la rupture des contrats soit faite un mois à l'avance, ce qui n'a pas été respecté dans ce cas ».

Nous avons contacté Tunisie Autoroutes, qui a refusé de nous répondre, tout en assurant qu'un communiqué sera publié dans les prochains jours. La société a choisi de garder le silence sur l'affaire, tandis que les 230 agents expulsés se retrouvent aujourd’hui au chômage. La PDG de la société, Sihem Ben Soltane, s'est montrée particulièrement ulcérée devant les questions relatives à cette affaire et nous a redirigés vers un service de communication qui ne répond pas au téléphone depuis au moins 24 heures.

R.A