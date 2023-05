Saturne chauffée par ses anneaux : l’extraordinaire découverte d’un scientifique tunisien

Imprimer

Les anneaux de Saturne chauffent la planète. C’est ce qu’a découvert un scientifique tunisien chevronné, Lotfi Ben Jaffel, grâce aux observations de Saturne réalisées via le télescope spatial Hubble de la Nasa, la sonde Cassini (hors service), les vaisseaux spatiaux Voyager 1 et 2 et la mission International Ultraviolet Explorer (hors service), lit-on sur le site de la Nasa.

« Bien que la lente désintégration des anneaux soit bien connue, son influence sur l'hydrogène atomique de la planète est une surprise. Grâce à la sonde Cassini, nous connaissions déjà l'influence des anneaux. Cependant, nous ne savions rien de la teneur en hydrogène atomique », affirme Lotfi Ben Jaffel, chercheur CNRS à l'Institut d’astrophysique de Paris (IAP) et du Lunar & Planetary Laboratory de l'Université d'Arizona.

Sur décision du chercheur, les équipes travaillant sur les observations de Saturne ont utilisé les mesures du spectrographe imageur du télescope spatial Hubble pour calibrer les données UV archivées des quatre autres missions spatiales qui ont observé Saturne. La comparaison établie, les scientifiques ont remarqué une cohérence entre les différents spectres et un même niveau de rayonnement UV sur l’ensemble de la planète Saturne.

C'est ainsi, qu'ils ont constaté « un excès de rayonnement ultraviolet, vu comme une ligne spectrale d'hydrogène chaud dans l'atmosphère de Saturne ». « Cette augmentation du rayonnement signifie que quelque chose réchauffe la haute atmosphère ».

« Tout est régi par les particules de l'anneau qui tombent en cascade dans l'atmosphère à des latitudes spécifiques. Elles modifient la haute atmosphère et sa composition », explique M. Ben Jaffel.

L’interaction inattendue entre Saturne et ses anneaux – un phénomène méconnu auparavant – pourrait constituer un outil de prédiction des interactions qu’ont d’autres planètes dans le système solaire avec les anneaux qui les entourent. D’où l’importance de cette découverte pour la communauté scientifique.

N.J